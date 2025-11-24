Rumer Willis è grata per il fatto di avere ancora il padre | la riconosce

R umer Willis, primogenita di Bruce Willis e di Demi Moore, non ha dubbi: c’è ancora qualcosa del padre dietro il velo della malattia, la demenza frontotemporale che gli è stata diagnosticata nel 2022. Bruce Willis a Disneyland con la famiglia: una giornata spensierata che scalda il cuore X Leggi anche › Bruce Willis e la malattia, la moglie: «Il suo cervello sta cedendo» Bruce Willis: ecco come sta oggi. La trentasettenne ne ha parlato durante un botta e risposta con i fan su Instagram e alla domanda su come stesse l’attore ha detto: «La gente mi fa sempre questa domanda e penso che sia un po’ difficile rispondere perché la verità è che chiunque soffra di DFT non se la passi benissimo». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Rumer Willis è grata per il fatto di avere ancora il padre: la riconosce

