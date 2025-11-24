Ruba un cellulare e poi viene pestato in piazza a MIlano ricoverato in condizioni critiche
AGI - Un uomo del Gambia e' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere stato aggredito ieri sera in zona stazione Centrale. Da quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria l'uomo aveva appena derubato un cellulare al McDonald's a un ragazzo di 19 anni, ucraino. Il proprietario ha inseguito e raggiunto il centroafricano in piazza Luigi di Savoia dove lo ha preso a calci e pugni. Come documentato da alcuni filmati apparsi in rete sarebbe intervenuto una terza persona che avrebbe a sua volta colpito la vittima. Le prime cure al gambiano sono state effettuate da un medico di passaggio che ha praticato il massaggio cardiaco. 🔗 Leggi su Agi.it
