Rotatoria del cavalcavia dedicata al Niballo - Palio di Faenza l' artista Stefano Cangini vince il concorso

Ravennatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso il concorso di idee promosso dal Comune di Faenza per la realizzazione di opere d’arte destinate a quattro rotatorie cittadine. L’iniziativa ha registrato grande interesse: 65 artisti hanno presentato 85 proposte progettuali. Tra i vincitori spicca l’artista ravennate Stefano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

