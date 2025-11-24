Rotatoria del cavalcavia dedicata al Niballo - Palio di Faenza l' artista Stefano Cangini vince il concorso
Si è concluso il concorso di idee promosso dal Comune di Faenza per la realizzazione di opere d’arte destinate a quattro rotatorie cittadine. L’iniziativa ha registrato grande interesse: 65 artisti hanno presentato 85 proposte progettuali. Tra i vincitori spicca l’artista ravennate Stefano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
