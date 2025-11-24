Romina Power e il legame con Ylenia | ‘Se fosse morta lo avrei percepito’

L’artista: “Una madre lo sente, so che è ancora viva’. «Una madre conserva un cordone ombelicale invisibile con i figli che mette al mondo: se Ylenia fosse morta lo avrei sentito». Con queste parole, intrise di una fiducia che resiste al tempo, Romina Power torna a parlare della figlia scomparsa a New Orleans all’inizio del 1994. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Pensieri profondamente semplici, edito da Rizzoli. Un volume che è, nelle sue parole, «un abbecedario della vita», e anche un luogo dove finalmente restituisce la sua versione di quegli anni segnati da dolore, silenzi, accuse e speculazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Romina Power e il legame con Ylenia: ‘Se fosse morta, lo avrei percepito’

