Sito inglese: L’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha confermato che il fenomeno del Bournemouth Antoine Semenyo è saldamente nella lista dei candidati del Liverpool per la finestra di mercato di gennaio. Con i Reds che attualmente languiscono all’11° posto in Premier League, secondo quanto riferito il club sta valutando una mossa per l’ala in forma, che ha una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 65 milioni di sterline. La stagione del Liverpool ha raggiunto un punto di crisi dopo la recente sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest, e l’allenatore Arne Slot è alla disperata ricerca di rinforzi per salvare una stagione che sta rapidamente andando fuori controllo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Romano condivide le ultime novità sull’inseguimento di Antoine Semenyo da parte del Liverpool