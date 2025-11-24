Nemmeno il tempo di godersi la preziosa vittoria contro la Cremonese e il conseguente ritorno al primo posto in classifica, che per la Roma di Gasperini è già tempo di voltare pagina. Giovedì infatti arriva il Midtjylland in Europa League, sfida tutt’altro che secondaria in una fase di stagione dove le energie iniziano a pesare. Il tema delle rotazioni, fino a questo momento appena sfiorato dal tecnico, torna prepotentemente d’attualità. Le condizioni infatti sono cambiate: la Roma deve difendere un primato in Serie A tanto inatteso quanto meritato, e soprattutto all’orizzonte c’è l’appuntamento di domenica sera all’Olimpico contro il Napoli di Conte, scontro diretto ad alta tensione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, verso il Midtjylland: turnover possibile per Gasperini