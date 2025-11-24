Roma riecco Dybala e Bailey

(Adnkronos) – Dopo la vittoria contro la Cremonese, che ha regalato la vetta in solitaria nel campionato di Serie A, la Roma torna subito al lavoro per preparare l’Europa League ma soprattutto il big match in programma domenica sera contro il Napoli. Dybala è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, nella settimana successiva alla vittoria contro la Cremonese. Out dall’infortunio rimediato contro il Milan, l’argentino ha mostrato segnali positivi dopo la lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il rientro si avvicina, in attesa di capire se in tempo contro il Napoli o già il 24 novembre contro il Midtjylland in Europa League. 🔗 Leggi su Seriea24.it

