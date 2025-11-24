Roma ostaggio del crimine clandestino | 19 arresti per spaccio furti e rapine tra Colle Oppio e l’Esquilino
La Polizia ha eseguito dei controlli nel parco di Colle Oppio, i giardini di Piazza Vittorio e le vie limitrofe, con un’intenzione mirata al contrasto del microspaccio, alla prevenzione dei reati predatori e alla verifica della regolarità delle strutture ricettive. Nel centro dell’area verde ono state identificate 78 persone: 18 di queste, tutte di origine extracomunitaria, sono state trasferite all’ufficio immigrazione della Questura. Per uno di loro è scattato il provvedimento d’espulsione, con il contestuale ordine di trattenimento nel Cpr di Ponte Galeria. Inoltre, è stato confermato il solito sistema di occultamento degli stupefacenti, che era già emerso nelle precedenti attività investigative. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
