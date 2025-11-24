Roma Mancini | Il campionato è lungo Rinnovo? Ho un contratto fino al 2027

Quella di oggi è stata una giornata sicuramente importante per Gianluca Mancini, che sta disputando una grande stagione da leader di questa Roma. Il difensore giallorosso ha ritirato il premio Beppe Viola e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Un onore per me, intitolato a una persona che ha raccontato questo sport in maniera eccezionale. Mi sono fatto raccontare di lui e sono onorato di ricevere questo premio". Riguardo i risultati ed il conseguente primo posto con la Roma: "A inizio stagione avrei risposto che avevamo un ritiro, di pensare ad allenarci e pensare partita dopo partita.

