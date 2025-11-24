Roma alla Galleria Fidia Pasolini rinasce nei quadri di Montenero

Sbircialanotizia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara ad accogliere un omaggio intenso a Pier Paolo Pasolini: alla Galleria Fidia arriva il nuovo ciclo di opere di Chiara Montenero, un progetto pensato per la città che più di ogni altra custodisce la memoria del poeta. Un percorso pittorico che intreccia materia, luce e parola, invitando il pubblico a un ascolto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma alla galleria fidia pasolini rinasce nei quadri di montenero

© Sbircialanotizia.it - Roma, alla Galleria Fidia Pasolini rinasce nei quadri di Montenero

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

‘Pasolini Carne e Cielo’ alla Galleria Fidia - Dopo il successo della mostra a Spoleto (PG), organizzata dalla Galleria ADDart negli spazi di Pal ... Da expartibus.it

roma galleria fidia pasoliniPasolini tra materia e luce: Chiara Montenero in mostra alla Galleria Fidia - Dopo il successo della mostra a Spoleto, organizzata dalla Galleria ADDart negli spazi di Palazzo Due Mondi, arriva a Roma “Pasolini Carne e Cielo”, la nuova personale di Chiara Montenero, curata da ... Come scrive romatoday.it

‘Pasolini Carne e Cielo’, la mostra di Chiara Montenero alla Galleria Fidia - Dal 25 novembre alla Galleria Fidia di Roma, Chiara Montenero dedica a Pier Paolo Pasolini la mostra ‘Carne e Cielo’ in cui la pittura diventa poesia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Galleria Fidia Pasolini