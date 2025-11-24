Rocca e Gualtieri occhi puntati al Giubileo 2033 | Facciamoci trovare pronti

Romatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A lungo, mentre partivano i cantieri per il Giubileo della Speranza, il sindaco Gualtieri ha giustificato i ritardi con l'obbligo di attendere le decisioni da parte del Governo sulla nomina a commissario straordinario, rallentate dalla caduta dell'Esecutivo di Draghi per mano di Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

rocca e gualtieri occhi puntati al giubileo 2033 facciamoci trovare pronti

© Romatoday.it - Rocca e Gualtieri, occhi puntati al Giubileo 2033: "Facciamoci trovare pronti"

Altri contenuti sullo stesso argomento

rocca gualtieri occhi puntatiRocca e Gualtieri, occhi puntati al Giubileo 2033: "Facciamoci trovare pronti" - I due amministratori, molto spesso in sintonia, anche stavolta mostrano intenti comuni: "Otto anni passano in fretta, iniziamo subito a lavorare" ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rocca Gualtieri Occhi Puntati