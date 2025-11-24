Robot cinese entra nel Guiness dei primati dopo aver camminato per 100 km
AGI - Ha camminato per tre giorni percorrendo cento chilometri e rompendo ogni record: un robot cinese è entrato nel Guinness dei Primati sulla distanza più lunga mai percorsa da una macchina umanoide. L'AgiBot A2, alto 169 centimetri, è partito dalla città di Suzhou la sera del 10 novembre, percorrendo autostrade e strade cittadine prima di arrivare nella storica zona del Bund, il lungofiume di Shanghai il 13 novembre. Secondo AgiBot, l' azienda produttrice, il robot bipede "ha camminato su diverse superfici e nel rispetto delle norme del traffico". I video pubblicati da AgiBot mostrano l'A2 argento e nero che arranca lungo una strada tra ciclisti e scooter, prima di accelerare e marciare lungo il Bund di fronte allo skyline di Shanghai. 🔗 Leggi su Agi.it
