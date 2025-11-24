Robot cinese entra nel Guiness dei primati dopo aver camminato per 100 km

Agi.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Ha camminato per tre giorni percorrendo cento chilometri e rompendo ogni record: un robot cinese è entrato nel Guinness dei Primati sulla distanza più lunga mai percorsa da una macchina umanoide. L'AgiBot A2, alto 169 centimetri, è partito dalla città di Suzhou la sera del 10 novembre, percorrendo autostrade e strade cittadine prima di arrivare nella storica zona del Bund, il lungofiume di Shanghai il 13 novembre. Secondo AgiBot, l' azienda produttrice, il robot bipede "ha camminato su diverse superfici e nel rispetto delle norme del traffico". I video pubblicati da AgiBot mostrano l'A2 argento e nero che arranca lungo una strada tra ciclisti e scooter, prima di accelerare e marciare lungo il Bund di fronte allo skyline di Shanghai. 🔗 Leggi su Agi.it

robot cinese entra nel guiness dei primati dopo aver camminato per 100 km

© Agi.it - Robot cinese entra nel Guiness dei primati dopo aver camminato per 100 km

Approfondisci con queste news

robot cinese entra guinessRobot cinese entra nel Guiness dei primati dopo aver camminato per 100 km - Ha camminato per tre giorni percorrendo cento chilometri e rompendo ogni record: un robot cinese è entrato nel Guinness dei Primati sulla distanza più lunga mai percorsa da una macchina umanoide ... Riporta msn.com

robot cinese entra guinessRobot umanoide cinese entra nel Guinness dei Primati: ha camminato 100km in 3 giorni - Robot umanoidi nelle fabbriche, negli aiuti domestici, nella sanità, come vigili urbani ma anche in guerra. Si legge su tg.la7.it

robot cinese entra guinessCina, robot umanoide nel Guinness dei primati: ha camminato tre giorni senza sosta - Oltre 100 chilometri in tre giorni, la distanza piu' lunga mai percorsa da una macchina umanoide. Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Robot Cinese Entra Guiness