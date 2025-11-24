Roberto Vecchioni arriva alla ChorusLife Arena con il suo tour

Bergamo. Roberto Vecchioni, dopo il successo dell’ultimo libro “L’Orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola” (Piemme), continua con “Tra il Silenzio e il Tuono Tour” che prende il nome da uno dei suoi lavori letterari (“Tra il silenzio e il tuono”, Einaudi 2024). Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, in programma nei luoghi più suggestivi d’Italia, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” (2018, Etichetta DME), per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica e la parola. Già dal titolo, autocitazione di “Chiamami ancora amore”, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Le note di ‘Sogna ragazzo, sogna’ di Roberto Vecchioni e un filmato sugli anni trascorsi tra i banchi di scuola e i laboratori sono state la cornice della consegna degli attestati di qualifica professionale (terzo anno) e diploma professionale (quarto anno) degli st - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Vecchioni non si ferma e annuncia nuove date per il suo tour Tra il Silenzio e il Tuono! Scopri tutte le date e Acquista ora i tuoi biglietti su buff.ly/rU0HCJp Vai su X

Vecchioni a Bergamo con il tour «Tra il Silenzio e il Tuono»: alla ChorusLife Arena il 20 aprile 2026 - La poesia, la musica e la parola nella nuova tappa del «Tra il Silenzio e il Tuono Tour» di Roberto Vecchioni. Scrive ecodibergamo.it

Roberto Vecchioni arriva a Bergamo per il suo tour “Tra il silenzio e il tuono” - Il cantautore, paroliere, scrittore e poeta terrà un concerto alla ChorusLife Arena giovedì 10 aprile alle 21, nell’ambito del suo tour “Tra il silenzio e ... Riporta bergamonews.it

«Tra il silenzio e il tuono tour», Vecchioni torna a Bergamo alla ChorusLife Arena - Roberto Vecchioni torna a Bergamo e torna in concerto con «Tra il silenzio e il tuono Tour», titolo dello spettacolo che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario. Riporta ecodibergamo.it