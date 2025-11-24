Roberto Fico trionfa in Campania | è vittoria del campo largo

AGI - In Campania trionfa Roberto Fico. L'ex presidente della Camera, alla guida di un campo larghissimo, che va da AVS ai moderati di Casa Riformista, passando per PD, M5S e Socialisti, batte il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e succede a Vincenzo De Luca, che per settimane aveva attaccato lo stesso Fico e il 'suo' PD dopo il no al terzo mandato. Appena vengono resi noti i primi exit poll, il vantaggio appare subito incolmabile e Napoli diventa la meta dei leader nazionali del centrosinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi ed Enzo Maraio, tutti insieme nella sede del comitato elettorale di Fico, alla periferia Est di Napoli, ma anche il luogo del capoluogo campano che sta rinascendo con la cultura. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roberto Fico trionfa in Campania: è vittoria del campo largo

