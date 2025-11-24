Roberto Fico si prende la Campania eletto governatore | Senza rispondere agli insulti

Una vittoria netta sul vice ministro Edmondo Cirielli del centrodestra. Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania. L’ex presidente della Camera in quota Movimento 5 Stelle, sostenuto dal centrosinistra, supera ampiamente il candidato del centrodestra, il viceministro Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia), e conquista il governo regionale con una percentuale attorno al 56%, secondo i primi sondaggi consolidati. Succede a Vincenzo De Luca che ha governato la regione per due mandati consecutivi. Affluenza in picchiata: ai seggi solo il 44%. Accanto al risultato politico, emerge un dato che pesa come un macigno: solo il 44% degli aventi diritto si è recato alle urne. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

