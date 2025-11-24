Roberto Fico si prende la Campania eletto governatore | Senza rispondere agli insulti
Una vittoria netta sul vice ministro Edmondo Cirielli del centrodestra. Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania. L’ex presidente della Camera in quota Movimento 5 Stelle, sostenuto dal centrosinistra, supera ampiamente il candidato del centrodestra, il viceministro Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia), e conquista il governo regionale con una percentuale attorno al 56%, secondo i primi sondaggi consolidati. Succede a Vincenzo De Luca che ha governato la regione per due mandati consecutivi. Affluenza in picchiata: ai seggi solo il 44%. Accanto al risultato politico, emerge un dato che pesa come un macigno: solo il 44% degli aventi diritto si è recato alle urne. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
I primi exit poll sulle elezioni regionali in #Campania delineano un quadro nettamente favorevole a Roberto Fico. Il candidato del centrosinistra è infatti stimato tra il 56% e il 60%, mentre Edmondo Cirielli, sostenuto dal centrodestra, si fermerebbe tra il 36% e il - facebook.com Vai su Facebook
La partita sembra chiusa in Veneto (centrodestra) e Puglia (centrosinistra), ma anche in Campania (centrosinistra), dove instant e exit poll fotografano almeno 15 punti di scarto a favore di Roberto Fico. A brevissimo le prime analisi sui voti reali. Vai su X
Roberto Fico è il nuovo presidente della Campania: prende il posto di Vincenzo De Luca - L'ex presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 stelle ha vinto nettamente le elezioni regionali, sconfiggendo il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli ... Secondo today.it
Elezioni Regionali Campania: Roberto Fico vince e promette: «Sarò il presidente di tutti» - Roberto Fico vince le elezioni regionali: è il nuovo Presidente della Campania per il centrosinistra. Da quotidianodelsud.it
Chi è Roberto Fico, nuovo governatore della Campania: dai meetup grillini alla presidenza - Pentastellato della prima ora, sostenuto anche da Pd civiche e alleanze di centro, punta a una regione più sicura ... Riporta quotidiano.net