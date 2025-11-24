Roberto Fico Presidente della Campania | Territori al centro sanità e trasporti priorità del nostro governo

Roberto Fico, neo eletto Presidente della Regione Campania alle elezioni 2025, ha rilasciato la sua prima dichiarazione dal comitato elettorale, ringraziando i cittadini e gli attivisti per il sostegno ricevuto. “Primo ringraziamento va a tutti i cittadini campani che hanno fatto una scelta così forte e importante, che ci riempie di responsabilità”, ha affermato Fico, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Roberto Fico Presidente della Campania: “Territori al centro, sanità e trasporti priorità del nostro governo”

News recenti che potrebbero piacerti

«Il nostro Roberto Fico è il nuovo presidente della Campania. Non saltellano più. Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori, delle imprese». Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. «Ha perso - facebook.com Vai su Facebook

Congratulazioni a Antonio #Decaro e Roberto #Fico. Un grazie a Giovanni #Manildo che ha dato tutto in una gara proibitiva. Il grande ostacolo da affrontare resta la sfiducia nella politica con astensionismo ormai vicino al 60%. La democrazia ha un bisogno vi Vai su X

Roberto Fico, chi è il nuovo governatore della Campania: il mare, Lucio Dalla e il Napoli. Dal meetup grillino nel pub di Mergellina alla scalata politica - Ex presidente della Camera e pentastellato della prima ora, sostenuto anche da Pd, liste civiche e alleanze di centro, punta a una regione più sicura e inclusiva. Segnala quotidiano.net

Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: sconfitto Edmondo Cirielli. Chi è, la vita privata e il programma - Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: ha vinto le Elezioni Regionali superando per numero di voti il diretto contendente, Edmondo Cirielli e gli altri avversari. Secondo ilmattino.it

Alla fine Roberto Fico è riuscito a diventare presidente della Campania - È da sempre il leader dell'ala sinistra del Movimento 5 Stelle e ci provava da tempo, ma per farlo ha dovuto rinnegare un po' se stesso ... Lo riporta ilpost.it