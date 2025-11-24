Roberto Fico nuovo presidente della Campania | Sarò il presidente di tutti

“Il mio primo ringraziamento va a tutti i cittadini e le cittadine campani che hanno fatto una scelta così netta, così forte e così importante, che ci riempie di responsabilità”, ha detto Roberto Fico nel suo intervento al comitato elettorale.“La nostra coalizione da domani si dovrà mettere al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Roberto Fico nuovo presidente della Campania: “Sarò il presidente di tutti”

Buon lavoro ad Antonio Decaro, Roberto Fico e Alberto Stefani, neo presidenti delle regioni Puglia, Campania e Veneto. Le straordinarie vittorie di Antonio Decaro e di Roberto Fico dimostrano che la destra si può battere e che il centrosinistra unito e plurale e - facebook.com Vai su Facebook

DECISION DESK YOUTREND: Roberto #Fico (centrosinistra) è eletto presidente della #Campania Vai su X

Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: sconfitto Edmondi Cirielli. Chi è, la vita privata e il programma - Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: ha vinto le Elezioni Regionali superando per numero di voti il diretto contendente, Edmondo Cirielli e gli altri avversari. ilmattino.it scrive

Campania, il nuovo presidente Roberto Fico: «Voglio essere la voce di chi non ha voce» - Roberto Fico, futuro presidente della Campania, è arrivato alla sede del quartiere generale del suo comitato elettorale, a Napoli, assieme al presidente del Movimento 5 ... Segnala ilmattino.it

Chi è Roberto Fico, nuovo governatore della Campania: dai meetup grillini alla presidenza - Pentastellato della prima ora, sostenuto anche da Pd civiche e alleanze di centro, punta a una regione più sicura ... Lo riporta quotidiano.net