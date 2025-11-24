Roberto Fico è presidente | ora si aspettano i fatti

Roberto Fico è il nuovo governatore della Campania. La sua elezione riaccende l’attenzione su tre questioni centrali per il territorio: ambiente, salute e bradisismo. Sul fronte ambientale il programma Fico parla di sostenibilità e tutela del territorio, ma le misure concrete del precedente governo sono apparse deboli e frammentate. Le politiche contro l’inquinamento, la gestione . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

I primi exit poll sulle elezioni regionali in #Campania delineano un quadro nettamente favorevole a Roberto Fico. Il candidato del centrosinistra è infatti stimato tra il 56% e il 60%, mentre Edmondo Cirielli, sostenuto dal centrodestra, si fermerebbe tra il 36% e il - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania, succede a Vincenzo De Luca. A lui gli auguri di buon lavoro per una Regione che ha molto da lavorare, in un momento in cui l’Italia avrà sempre più bisogno del Sud. In bocca al lupo e congratulazion Vai su X

Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: sconfitto Edmondi Cirielli. Chi è, la vita privata e il programma - Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: ha vinto le Elezioni Regionali superando per numero di voti il diretto contendente, Edmondo Cirielli e gli altri avversari. Si legge su ilmattino.it

Elezioni Regionali Campania: Roberto Fico vince e promette: «Sarò il presidente di tutti» - Roberto Fico vince le elezioni regionali: è il nuovo Presidente della Campania per il centrosinistra. Scrive quotidianodelsud.it

Campania, il nuovo presidente Roberto Fico: «Voglio essere la voce di chi non ha voce» - Roberto Fico, futuro presidente della Campania, è arrivato alla sede del quartiere generale del suo comitato elettorale, a Napoli, assieme al presidente del Movimento 5 ... Si legge su ilmattino.it