Roberto Fico è presidente | ora si aspettano i fatti

24 nov 2025

Roberto Fico è il nuovo governatore della Campania. La sua elezione riaccende l’attenzione su tre questioni centrali per il territorio: ambiente, salute e bradisismo. Sul fronte ambientale il programma Fico parla di sostenibilità e tutela del territorio, ma le misure concrete del precedente governo sono apparse deboli e frammentate. Le politiche contro l’inquinamento, la gestione . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

