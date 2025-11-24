Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania | Sarò il presidente di tutti anche di chi non mi ha votato

Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania. Il centrosinistra in questa consultazione elettorale conferma la guida di Palazzo Santa Lucia, con un ampio scarto. È bassa l’affluenza definitiva: 44,05% con un calo di circa 11 punti rispetto alle elezioni regionali in Campania del 2020, quando alle urne si era recato il 55,52%. A . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: “Sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Campania resta al centrosinistra: Roberto Fico (centrosinistra) è il vincitore delle elezioni regionali. Superato il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli. È stata la stessa Giorgia Meloni a riconoscere la sconfitta: “Congratulazioni ad Antonio Decaro in P - facebook.com Vai su Facebook

La partita sembra chiusa in Veneto (centrodestra) e Puglia (centrosinistra), ma anche in Campania (centrosinistra), dove instant e exit poll fotografano almeno 15 punti di scarto a favore di Roberto Fico. A brevissimo le prime analisi sui voti reali. Vai su X

Campania, il nuovo presidente Roberto Fico: «Voglio essere la voce di chi non ha voce» - Roberto Fico, futuro presidente della Campania, è arrivato alla sede del quartiere generale del suo comitato elettorale, a Napoli, assieme al presidente del Movimento 5 ... Scrive ilmattino.it

Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: sconfitto Edmondi Cirielli. Chi è, la vita privata e il programma - Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: ha vinto le Elezioni Regionali superando per numero di voti il diretto contendente, Edmondo Cirielli e gli altri avversari. Secondo ilmattino.it

Chi è Roberto Fico, nuovo governatore della Campania: dai meetup grillini alla presidenza - Pentastellato della prima ora, sostenuto anche da Pd civiche e alleanze di centro, punta a una regione più sicura ... Scrive quotidiano.net