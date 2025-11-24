Roberta Piroli Tarquinia ha un' assessora a cultura e quartieri

Il sindaco Francesco Sposetti ha nominato Roberta Piroli (M5s) nuova assessora comunale alla cultura, biblioteca e all’archivio storico, con deleghe anche a pari opportunità, partecipazione, decentramento e quartieri. La nomina dopo la revoca delle deleghe a Monica Calzolari (Avs). In consiglio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

