ritorno di thanos nel mcu nel 2026 traumi per un eroe marvel

il ritorno di thanos nel MCU nel 2026: un evento imminente e le implicazioni per i protagonisti. Nel panorama dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU), Thanos figura come il principale antagonista, noto per aver seminato distruzione e terrore durante i suoi interventi nei film più iconici. La sua tragica presenza, culminata con la sua sconfitta e morte apparente, sta per essere riaffermata attraverso un nuovo e sorprendente ruolo previsto per il 2026. Questa ripresa si inserisce nel contesto di una narrazione che potrebbe rivoluzionare la percezione dei personaggi chiave e riaprire vecchie ferite emozionali, specialmente in personaggi come Vision. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

