Rita De Crescenzo non riesce a votare Una vergogna Quelli del seggio andrebbero denunciati - VIDEO
La notizia che Rita De Crescenzo, nella giornata di ieri, non è riuscita a votare ha subito fatto il giro dei social e puntuale è arrivata la sua replica. A lanciare la notizia è il deputato Francesco Emilio Borrelli: la De Crescenzo non è riuscita a votare perché cancellata dalla lista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
