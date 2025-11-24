Risultati La Liga | Real Madrid fermato sul pari dall' Elche Barça a -1; Villarreal e Atletico in scia
Barcellona (Spagna) 24 novembre 2025 - Il Real Madrid di Xabi Alonso sembra vivere una fase di appannamento e allora ne approfittano le rivali e la classifica in vetta alla Liga torna cortissima. I madrileni pareggiano a Elx, mentre il Barça inagura il nuovo Camp Nou demolendo l' Athletic Bilbao e riportandosi a -1 dalla vetta. Continuano a vincere anche Villarreal e Atletico Madrid, le due squadre più in forma del campionato e ora le prime quattro sono contenute in appena 4 punti. Dietro invece il successo del Valencia nel derby contro il Levante riporta i pipistrelli fuori dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Il Fatto Quotidiano. . Elezioni regionali Campania, Puglia e Veneto: i risultati e l'analisi in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Risultati La Liga: Real Madrid fermato sul pari dall'Elche, Barça a -1; Villarreal e Atletico in scia - Il secondo pari consecutivo delle Merengues accorcia clamorosamente la classifica, per i successi di Barça, Villarreal e Colchoneros ... Lo riporta sport.quotidiano.net
Liga, passo falso del Real Madrid nel derby contro il Rayo Vallecano: ne approfitta il Barça che ne fa 4 al Celta Vigo e si porta a -3! La situazione - Risultati Liga, Lewandowski show a Vigo con una tripletta che stende il Celta e porta il Barcellona a - Da calcionews24.com
LIGA - Elche-Real Madrid 2-2: Bellingham aggancia il pari all'87' - La 13a giornata della Liga mostra le prime crepe nel Real Madrid, prostrato dalla lunga sosta- Secondo msn.com