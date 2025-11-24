Risultati La Liga | Real Madrid fermato sul pari dall' Elche Barça a -1; Villarreal e Atletico in scia

Barcellona (Spagna) 24 novembre 2025 - Il Real Madrid di Xabi Alonso sembra vivere una fase di appannamento e allora ne approfittano le rivali e la classifica in vetta alla Liga torna cortissima. I madrileni pareggiano a Elx, mentre il Barça inagura il nuovo Camp Nou demolendo l' Athletic Bilbao e riportandosi a -1 dalla vetta. Continuano a vincere anche Villarreal e Atletico Madrid, le due squadre più in forma del campionato e ora le prime quattro sono contenute in appena 4 punti. Dietro invece il successo del Valencia nel derby contro il Levante riporta i pipistrelli fuori dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

