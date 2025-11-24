Rissa a via Roma caccia all’aggressore

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora in corso delle indagini per accettare l’identità dell’aggressore e dei motivi alla base di una lite avvenuta in pieno centro della città di cause di nella serata di ieri. L’episodio riguarda l’aggressione da parte di una persona di origine extracomunitarie nei pressi della Sede dell’amministrazione provinciale di Salerno, in via Roma. Apparentemente per futili motivi, l’aggressore si è scagliato nei confronti di un gruppo di giovani. Particolare, uno dei ragazzi ha riportato delle lesioni. La lite è stata anche ripresa da altre persone presenti e pubblicata sui social tra i commenti di rabbia e indignazione delle persone che hanno assistito alla scena avvenuta nel cuore della città e del percorso delle luci d’artista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rissa a via Roma, caccia all’aggressore

