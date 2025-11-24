Rinasce l’accoglienza sul Bondone | lo storico hotel Bellaria torna a vivere

A quindici giorni dall’avvio ufficiale della stagione invernale e con gli impianti pronti ad aprire il 5 dicembre, il Bondone ritrova una delle sue strutture storiche: l’ex hotel Bellaria di Candriai riapre le porte, segnando un ritorno atteso e carico di significato per la montagna di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Rinasce l’accoglienza sul Bondone: lo storico hotel Bellaria torna a vivere

Leggi anche questi approfondimenti

Che splendida accoglienza che ci ha riservato Mestre! Domenica 23 novembre fino alle 19 in piazzetta Coin trovate Unico il mercato del fatto a mano… eh sì, qui è già Natale! #unico #unicomestre #mestre #venezia #fattoamano #natale #nataleunico - facebook.com Vai su Facebook

'Rinasce' il lago di Londa: “E' un momento storico” - Oggi l'inaugurazione, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco ... Da lanazione.it

Il borgo storico rinasce con un maxi investimento - Domani alle 21 in piazza San Martino l’inaugurazione del progetto “Amor di Campanile”, l’importante intervento di riqualificazione che ... Si legge su lanazione.it

Il centro storico rinasce Pronto un milione e mezzo - Nuova pavimentazione per le vie Cavour e Matteotti, cambia il mercato Pioggia di fondi e contributi regionali per il centro ... Come scrive ilrestodelcarlino.it