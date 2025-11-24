Rilevazione dei passi carrabili | se ne occupa personale comunale con tesserino di riconoscimento dell' ente
Dal 19 novembre 2025 e fino al 19 gennaio 2026, il territorio comunale di Chieti sarà interessato dalle attività di censimento, sul campo, di accessi esterni e targhe dei passi carrabili autorizzati.L'attività di censimento verrà effettuata da rilevatori incaricati dall'ente. I rilevatori, muniti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Rilevazione dei passi carrabili: se ne occupa personale comunale con tesserino di riconoscimento dell'ente - L'attività di censimento durerà fino al 19 gennaio: i rilevatori, dotati di un tablet, si sposteranno a piedi ed effettueranno anche scatti fotografici ... Riporta chietitoday.it
"Passi carrabili, impossibile evitare la tassa" - Non è stata "una scelta presa a cuor leggero", tiene a sottolineare l’assessore al bilancio Sabrina Bertini di fronte alla polemica nata in città con l’arrivo nelle case dei recanatesi della richiesta ... Secondo ilrestodelcarlino.it