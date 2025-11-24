Rilevazione dei passi carrabili | se ne occupa personale comunale con tesserino di riconoscimento dell' ente

Dal 19 novembre 2025 e fino al 19 gennaio 2026, il territorio comunale di Chieti sarà interessato dalle attività di censimento, sul campo, di accessi esterni e targhe dei passi carrabili autorizzati.L'attività di censimento verrà effettuata da rilevatori incaricati dall'ente. I rilevatori, muniti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

