Rigenerazione della Galleria Urtoller in centro nuova pavimentazione Lavori al via a gennaio 2026

All’inizio del prossimo anno prenderanno avvio i lavori di rifacimento della pavimentazione della Galleria Urtoller, compresa la scala interna di accesso a via Fantaguzzi. L’intervento, dal valore complessivo di 195 mila euro, è stato approvato dalla Giunta comunale. Oltre alla centralissima. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Rigenerazione della Galleria Urtoller in centro, nuova pavimentazione. Lavori al via a gennaio 2026

News recenti che potrebbero piacerti

RDT NEWS - Notizie Locali FVG Con un'opera di Anadol inaugura a Gorizia galleria digitale Dag Iniziativa unisce rigenerazione urbana e innovazione - facebook.com Vai su Facebook

Con un'opera di Anadol inaugura a Gorizia galleria digitale Dag. Iniziativa unisce rigenerazione urbana e innovazione #ANSA Vai su X

Cesena, Galleria Urtoller cambia pavimentazione: nel 2026 via ai lavori - All’inizio del prossimo anno prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione della Galleria Urtoller, compresa la scala interna di ... Da corriereromagna.it

Quarant’anni di riqualificazioni. Il centro storico ha cambiato volto. Espulsi dalle piazze 150 posteggi - Con i lavori della nuova alberata piazza Aguselli (che sarà pronta a inizio 2026) e la rigenerazione di galleria Urtoller (cantiere in autunno) si chiuderà il cerchio del restlyling del centro storico ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Abbellimento rimandato al 2026. Galleria Urtoller, slittano i lavori - Il Comune di Cesena è arrivato lungo sull’intervento di abbellimento progettato in galleria Urtoller fissato per quest’anno, ma che slitterà al 2026. Riporta ilrestodelcarlino.it