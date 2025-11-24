Rifiuti non autorizzati e lavoratori in nero | sequestrato un frantoio

I carabinieri della tutela forestale e dei parchi hanno sottoposto a sequestro preventivo un frantoio oleario tradizionale in attività che sarebbe risultato senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio provinciale, i militari del Nucleo di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Rifiuti non autorizzati e lavoratori in nero: sequestrato un frantoio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La corretta gestione dei rifiuti in cantiere è un obbligo di legge: ogni impresa è responsabile dei rifiuti che produce fino al loro corretto smaltimento. Per i lavori edili, la normativa prevede due modalità operative: conferimento a soggetti terzi autorizzati, con dep - facebook.com Vai su Facebook

Discarica abusiva, roghi e lavoratori in nero: sequestrata una cava a Carbonara. Una denuncia - 000 metri quadrati all'interno di una cava per discarica abusiva e traffico di rifiuti ... Lo riporta telebari.it

Rifiuti bruciati nella cava, sequestro e denuncia a Bari Carbonara - È la seconda operazione svolta grazie al drone Discarica abusiva, combustione e traffico organizzato di rifiuti, ... Come scrive ambienteambienti.com

Bari, accuse: discarica abusiva, combustione e traffico organizzato di rifiuti, inquinamento ambientale. Sequestrata area Carabinieri - L’intervento dei militari è avvenuto all’esito di un’indagine dei Carabinieri forestali che, grazie all’utilizzo dell’Aeromobile a Pilotaggio Remoto (drone) in dotazione, hanno documentato le numerose ... Scrive noinotizie.it