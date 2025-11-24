Rifiuti nelle Marche la Tari aumenta del 5,5% mentre la raccolta differenziata sale al 72,2%

ROMA – Nel 2025 nelle Marche la Tari è aumentata del 5,5%, passando da una media di 265 euro a 279 euro. Un dato inferiore alla media nazionale di 340 euro. Risulta invece in crescita la raccolta differenziata che si attesta sul 72,2%.Per quanto riguarda la città di Ancona invece, La Tari è.

