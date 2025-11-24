Rifiuti la spesa 2025 delle famiglie è salita a 340 euro all’anno

Cresce la spesa media delle famiglie italiane per la gestione dei rifiuti urbani. Sale rispetto allanno scorso, ma senza migliorare il servizio. Servizi di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

