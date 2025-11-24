Rifiuti la spesa 2025 delle famiglie è salita a 340 euro all’anno
Cresce la spesa media delle famiglie italiane per la gestione dei rifiuti urbani. Sale rispetto all’anno scorso, ma senza migliorare il servizio. Servizi di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cresce la spesa per la gestione dei rifiuti urbani, con la Tari che raggiunge in media i 340 euro a famiglia nel 2025, in aumento del 3,3% rispetto ai 329 euro di un anno fa. I dati vengono dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva,
18/11/2025 | Determinazioni Dirigenziali Servizio conferimento di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (CER 20.03.03) IMPEGNO DI SPESA C.I.G.: B90813A860
Rifiuti, quanto mi costate: Tari, in Toscana la spesa aumenta a 397 euro (+6,5%) - Ecco cosa emerge dal nuovo rapporto dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.
Tari, la spesa 2025 delle famiglie è salita a 340 euro (+3,3%) - A Catania l'importo arriva a 602 euro, tre volte più caro dei 169 di Cremona ...
Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva sui rifiuti: in Molise la spesa resta stabile a 254 euro. Cresce la raccolta differenziata - Nel 2025 la spesa media nazionale per la gestione dei rifiuti urbani raggiunge i 340 euro annui a famiglia, con un aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro).