Rifiuti la provincia di Rimini è tra quelle in cui si spende di più in Regione | una media di 328 euro

Nel 2025, la spesa media nazionale per la gestione dei rifiuti urbani è pari a 340 euro all'anno, in aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro). Le tariffe crescono - in misura differente - in tutte le regioni, ad eccezione di Molise, Valle d'Aosta e Sardegna, e in ben 95 dei 110 capoluoghi di.

