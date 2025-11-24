Rifiuti | 281 euro la spesa a Parma in aumento del 6%
Nel 2025, la spesa media nazionale per la gestione dei rifiuti urbani è pari a 340 euro all’anno, in aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro). Le tariffe crescono – in misura differente – in tutte le regioni, ad eccezione di Molise, Valle d’Aosta e Sardegna, e in ben 95 dei 110 capoluoghi di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Secondo il Dossier sui Rifiuti, nel 2025 una famiglia tipo (tre persone, residenti in un’abitazione di 100 metri quadrati) ha speso per la Tari 340 euro in media, il 3,3% in più rispetto al 2024 energiaoltre.it/aumenta-la-spe… #TARI #rifiuti Vai su X
In Molise una famiglia paga in media 254 euro per i rifiuti. #campobasso più cara di #isernia, dove la tariffa media è di 208 euro: i dati del Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva. I dettagli nel tg delle 14 di #teleregionecanale17 che puoi seguire su www.teleregion - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti, quanto mi costate: Tari, in Toscana la spesa aumenta a 397 euro (+6,5%) - Ecco cosa emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Scrive lanazione.it
Rifiuti: 290 euro la spesa media in Veneto, in aumento del 5,4% rispetto al 2024. Cresce la raccolta differenziata - Nel 2025, la spesa media nazionale per la gestione dei rifiuti urbani è pari a 340 euro all’anno, in aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro). Secondo altovicentinonline.it
Aumenta la spesa per la gestione dei rifiuti. Sud più caro con 385 euro - Il Sud registra una spesa media di 385 euro, cifra che supera del 33% i 290 euro del Nord. Riporta energiaoltre.it