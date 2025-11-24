Ricoverata Brigitte Bardot La star del cinema francese ha 91 anni

Sono ore di forte preoccupazione per Brigitte Bardot, che in questi giorni si trova nuovamente ricoverata in un ospedale di Tolone. Stando alla stampa francese, per la precisione il quotidiano Var-Matin, l'attrice avrebbe avuto ancora una volta bisogno di ricevere cure mediche adeguate, e per tale ragione è scattato il ricovero. L'ultimo risale a ottobre, quando la star 91enne trascorse circa tre settimane all'interno della struttura ospedaliera. Nel corso del periodo di degenza, Brigitte Bardot avrebbe anche affrontato un intervento chirurgico finalizzato a risolvere una " grave malattia". Al momento non è possibile sapere di quale patologia stia soffrendo l'artista, ma sappiamo che la situazione sta generando una certea inquietudine in Francia, dove i fan dell'attrice sono in apprensione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ricoverata Brigitte Bardot". La star del cinema francese ha 91 anni

