Richiamo alimentare | raclette Iperal e Tigros e cumino in polvere Rischio Listeria e rischio chimico

Cibosia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del weekend, due note catene di supermercati – Iperal e Tigros – hanno annunciato il richiamo di alcuni lotti di formaggio raclette venduto a marchio proprio.Il provvedimento è stato adottato in via. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

richiamo alimentare raclette iperal e tigros e cumino in polvere rischio listeria e rischio chimico

© Cibosia.it - Richiamo alimentare: raclette Iperal e Tigros e cumino in polvere. Rischio Listeria e rischio chimico

Approfondisci con queste news

richiamo alimentare raclette iperalIscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Tigros e Iperal richiamano raclette a fette per rischio Listeria, mentre il Ministero segnala cumino in polvere per alcaloidi ... Da ilfattoalimentare.it

Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - I supermercati Carrefour, Gros Cidac, Iper e Il Gigante hanno segnalato il richiamo preventivo da parte del produttore di alcuni lotti di assortimento di tre formaggi per raclette a marchio Jean ... Riporta ilfattoalimentare.it

Cerca Video su questo argomento: Richiamo Alimentare Raclette Iperal