Richiamo alimentare | raclette Iperal e Tigros e cumino in polvere Rischio Listeria e rischio chimico

Nel corso del weekend, due note catene di supermercati – Iperal e Tigros – hanno annunciato il richiamo di alcuni lotti di formaggio raclette venduto a marchio proprio.Il provvedimento è stato adottato in via. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Richiamo alimentare: raclette Iperal e Tigros e cumino in polvere. Rischio Listeria e rischio chimico

Tigros e Iperal richiamano raclette a fette per rischio Listeria, mentre il Ministero segnala cumino in polvere per alcaloidi

I supermercati Carrefour, Gros Cidac, Iper e Il Gigante hanno segnalato il richiamo preventivo da parte del produttore di alcuni lotti di assortimento di tre formaggi per raclette a marchio Jean