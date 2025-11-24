Nel North London Derby tra Tottenham e Arsenal, il brasiliano segna un gol clamoroso quasi da centrocampo che sorprende Raya. Ma il momentaneo attimo di gioia (la gara era sul 3-0) si spegne presto, perché i Gunners vincono 4-1 grazie soprattutto a uno straordinario Eze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Richarlison, gol assurdo da centrocampo. Ma l'Arsenal ne fa 4