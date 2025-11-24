Ricercato dal 2018 per tentato omicidio era in un camper a Genova

Un 35enne originario dell'Albania, ricercato dal 2018 su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova, è stato trovato in un camper di via Pra' e arrestato dalla polizia domenica mattina. Una pattuglia del commissariato di Sestri, impegnato nella normale attività di controllo del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ricercato dal 2018 per tentato omicidio, era in un camper a Genova

