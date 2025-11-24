Ricerca di bocconi avvelenati ed esche tossiche nei parchi dopo le segnalazioni scattano i controlli

Nel pomeriggio di sabato (22 novembre), una Unità Cinofila Antiveleno, proveniente da Perugia, ha svolto un’azione di ricerca di eventuali esche tossiche in due aree verdi della città: il Parco Tassinari e il Parco Bertozzi di Faenza. L’intervento è stato effettuato in stretta collaborazione tra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ricerca di bocconi avvelenati ed esche tossiche nei parchi, dopo le segnalazioni scattano i controlli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una nuova ricerca commissionata da Pomellato all’Università Sda Bocconi che verrà presentata il 25 novembre dimostra che questo abuso si annida nel quotidiano. E non è solo un problema delle donne, è un problema di civilità Vai su X

Ricerca Sda Bocconi: i veicoli commerciali leggeri valgono il 4,9% del Pil italiano. Il neo ad per l’Italia, Buraglio: “Da undici anni siamo i numeri uno in Europa negli Lcv” - facebook.com Vai su Facebook

Ricerca di bocconi avvelenati al Parco Tassinari e Parco Bertozzi - Nel pomeriggio di sabato, una Unità Cinofila Antiveleno, proveniente da Perugia, ha svolto un’azione di ricerca di eventuali esche tossiche in due aree verdi della città: il Parco Tassinari e il Parco ... Si legge su ravennawebtv.it

Bocconi avvelenati in alta Val Seriana, identificato il responsabile - La polizia provinciale ha così effettuato i primi sopralluoghi e ha rinvenuto alcuni bocconi costituiti da carne trita contenenti sostanze, non meglio identificate, di colore viola/bluastro che sono ... Secondo ecodibergamo.it

Esche e bocconi avvelenati a Stella di Monsampolo: ecco chi ha lanciato l'allarme - La segnalazione è stata fatta a Stella di Monsampolo, e l'avviso è stato diffuso tramite social e passaparola. corriereadriatico.it scrive