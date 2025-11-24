Ricerca di bocconi avvelenati ed esche tossiche nei parchi dopo le segnalazioni scattano i controlli

Ravennatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato (22 novembre), una Unità Cinofila Antiveleno, proveniente da Perugia, ha svolto un’azione di ricerca di eventuali esche tossiche in due aree verdi della città: il Parco Tassinari e il Parco Bertozzi di Faenza. L’intervento è stato effettuato in stretta collaborazione tra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

ricerca di bocconi avvelenati ed esche tossiche nei parchi dopo le segnalazioni scattano i controlli

© Ravennatoday.it - Ricerca di bocconi avvelenati ed esche tossiche nei parchi, dopo le segnalazioni scattano i controlli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ricerca bocconi avvelenati escheRicerca di bocconi avvelenati al Parco Tassinari e Parco Bertozzi - Nel pomeriggio di sabato, una Unità Cinofila Antiveleno, proveniente da Perugia, ha svolto un’azione di ricerca di eventuali esche tossiche in due aree verdi della città: il Parco Tassinari e il Parco ... Si legge su ravennawebtv.it

Bocconi avvelenati in alta Val Seriana, identificato il responsabile - La polizia provinciale ha così effettuato i primi sopralluoghi e ha rinvenuto alcuni bocconi costituiti da carne trita contenenti sostanze, non meglio identificate, di colore viola/bluastro che sono ... Secondo ecodibergamo.it

Esche e bocconi avvelenati a Stella di Monsampolo: ecco chi ha lanciato l'allarme - La segnalazione è stata fatta a Stella di Monsampolo, e l'avviso è stato diffuso tramite social e passaparola. corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Bocconi Avvelenati Esche