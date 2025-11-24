Riccardo Szumski entra in Consiglio | chi è il medico no-vax che ha fatto incetta di voti in Veneto

Venezia, 24 novembre 2025 - Il medico no vax Riccardo Szumski entrerà nel Consiglio regionale del Veneto. La lista dell’ex sindaco di Santa Lucia di Piave (dal 1994 al 2002 e dal 2012 al 2022), capolista di ‘Resistere Veneto’, ha infatti raccolto il 5,4% dei voti alle elezioni regionali. Un exploit. Settantatré anni, un passato da leghista (si definisce ancora “difensore intransigente dell’autonomia locale”), Szumski era salito alla ribalta delle cronache locali durante la pandemia di Covid-1 9 per la sua lotta all' obbligo vaccinale. Le sue posizioni nette, per le quali è stato radiato dall'albo nel 2021, gli hanno permesso di racimolare il consenso degli scettici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Szumski entra in Consiglio: chi è il medico no-vax che ha fatto incetta di voti in Veneto

Elezioni Regionali Veneto, prima proiezione copertura 6%: ? Alberto Stefani (centrodestra) 60,5%, ? Giovanni Manildo (centrosinistra) 30,8%, ? Riccardo Szumski, (Resistere Veneto) 6,6%. - facebook.com Vai su Facebook

Chi è il leader di "Resistere Veneto", Riccardo Szumski, l'outsider in Veneto. Medico di base radiato dall'albo, ha costruito il suo "popolo" attorno alle campagne "free vax". Ora potrebbe superare il 5 per cento dei voti - di @giostuzzi Vai su X

Elezioni Veneto: la lista guidata da Riccardo Szumski entra in Consiglio Regionale - Abbiamo incontrato l’ex sindaco di Santa Lucia di Piave nella sede del comitato elettorale di "Resistere Veneto" ... Segnala rainews.it

Szumski entra in consiglio regionale: «Manterrò le promesse fatte» - Nelle elezioni vinte da Alberto Stefani, presidente più giovane nella storia del Veneto, a prendersi la scena è l'ex sindaco e medico di Santa Lucia di Piave che è riuscito a superare la soglia del 5% ... Si legge su padovaoggi.it

Chi è Riccardo Szumski candidato e sorpresa alle elezioni in Veneto vicino ai no vax che ruba voti alla destra - Riccardo Szumski sorprende nei sondaggi: è il nome nuovo di queste elezioni in Veneto. Come scrive virgilio.it