Ribaltone questo sconosciuto | il Palermo non vince in rimonta da quasi due anni
Una involuzione preoccupante certificata da dati oggettivi, inequivocabili e inconfutabili: il Palermo di Pippo Inzaghi non riesce a venir fuori dalla crisi delle ultime settimane. Con il pareggio di sabato pomeriggio a Chiavari contro la Virtus Entella, i rosanero hanno ottenuto il quarto punto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ribaltone, questo sconosciuto: il Palermo non vince in rimonta da quasi due anni - Una involuzione preoccupante certificata da dati oggettivi, inequivocabili e inconfutabili: il Palermo di Pippo Inzaghi non riesce a venir fuori dalla crisi delle ultime settimane. Lo riporta mondopalermo.it
Serie B, Palermo solo in vetta dopo il colpo a La Spezia. Ribaltone Reggiana a Cesena - Solo in testa alla classifica della Serie B, aspettando il Modena, impegnato domenica (5 ottobre) al Braglia contro l’Entella: il Palermo di Pippo Inzaghi alza il tiro e sorpassa il Frosinone nella 7ª ... Come scrive ilmessaggero.it