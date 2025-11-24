Riapre dopo la riqualificazione polis l' ufficio postale di Rosciano

Riapre al pubblico dopo i lavori per il progetto di Poste italiane “Polis”, l'ufficio postale di Rosciano. L'ufficio fa parte di quelli che in tutto il territorio italiano hanno avuto un rinnovamento e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7mila comuni con meno di 15mila. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

