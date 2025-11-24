Revolut è diventata una delle fintech più ricche del mondo Ma ora arriva la prova del nove
Dall'ultima vendita di azione emerge che la società ha raggiunto una valutazione di 75 miliardi di dollari superando banche con secoli di storia. Ma tra sbarco negli Stati Uniti, licenze bancarie e super app, ora si gioca la partita più grande. 🔗 Leggi su Wired.it
Conto alla rovescia per il Black Friday, quando inizierà la battaglia all'ultimo sconto. Ma i raggiri sono sempre dietro l'angolo, e infatti preoccupano quasi sei italiani su dieci. A fare i conti è un'indagine condotta da Revolut che, su un campione rappresentativo
Revolut è diventata una delle fintech più ricche del mondo. Ma ora arriva la prova del nove - Dall'ultima vendita di azione emerge che la società ha raggiunto una valutazione di 75 miliardi di dollari superando banche con secoli di storia.
Revolut punta su Parigi: nuovo quartier generale europeo per la fintech e 1 miliardo di investimenti in Francia - La fintech britannica sceglie Parigi come sede europea: creerà 200 posti di lavoro segnando il più grande investimento estero nel settore finanziario francese degli ultimi dieci anni Revolut continua ...
Revolut punta a 100 milioni di clienti: la rivoluzione fintech con investimenti per 13 miliardi - Da sinistra: Lucy Rigby (Segretario del Tesoro), Rachel Reeves (Cancelliera dello Scacchiere), Nik Storonsky, (CEO di Revolut e Co-