Nuovo appuntamento stasera domenica 23 novembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Serife sarà costretta a rivelare il suo tradimento ed Esma ne sarà sconvolta. Cihan svela a Hikmet che sospetta anche del suo coinvolgimento nel rapimento di Esma. Melek passa a Nuh l’indirizzo di Andac, e lui, senza esitazione, si dirige verso l’azienda dove lavorano Andac e Sevilay, ignaro di ciò che lo aspetta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La notte nel cuore in streaming, puntata del 23 novembre | Video Mediaset