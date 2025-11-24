Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

24 nov 2025

(Adnkronos) – Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, biotech israeliana quotata al Nasdaq di Wall Street e alla borsa di Tel Aviv. Lo si legge in una nota. L'ex presidente del Consiglio, attuale senatore e leader di Italia viva, seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain.  "Desidero dare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

