Renica | Napoli Conte ha dato fiducia a tutti gli elementi in rosa Questa è la novità e fa piacere
Alessandro Renica, ex calciatore e difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà per parlare del momento del Napoli dopo il ritorno alla vittoria contro l’ Atalanta. Queste le sue parole: Renica: ci sono cose da sottolineare. “Ci sono cose da sottolineare. Contro l’Inter era nella stessa situazione, ha rimesso a posto le cose. La novità è il turnover e la fiducia, che vuol dire anche finalmente sfruttare tutta la rosa nel discorso delle tre partite a settimana. Serve la freschezza di alcuni elementi. Questa è la vera novità e fa piacere che finalmente Conte abbia dato fiducia a tutti gli elementi in rosa, che rimane molto competitiva. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alessandro Renica, allenatore ed ex difensore del Napoli: “Conte, contro l’Atalanta, merita 8: mi piace quando allena, non quando fa dichiarazioni pericolose in conferenza” @lucacerchione @Vittcst99 Vai su X
#Renica: “Importante non perdere contro l’Atalanta. Serve avere una spiegazione sul problema infortuni” https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Renica--%E2%80%9CImportante-non-perdere-contro-l%E2%80%99Atalanta--Serve-avere-una-spie - facebook.com Vai su Facebook
Renica sul Napoli: "Conte da 8 contro l'Atalanta: mi piace quando allena, meno quando parla" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore azzurro: "Può. tuttomercatoweb.com scrive
Renica: "Conte finalmente dà fiducia a tutti: serve coinvolgere l'intera rosa" - L'ex calciatore Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà per parlare del momento del Napoli dopo il ritorno alla vittoria contro ... Lo riporta tuttonapoli.net
Renica sul Napoli: “Conte merita 8 contro l’Atalanta, ma preferisco il suo silenzio” - ] ... Come scrive pianetazzurro.it