Alessandro Renica, ex calciatore e difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà per parlare del momento del Napoli dopo il ritorno alla vittoria contro l’ Atalanta. Queste le sue parole: Renica: ci sono cose da sottolineare. “Ci sono cose da sottolineare. Contro l’Inter era nella stessa situazione, ha rimesso a posto le cose. La novità è il turnover e la fiducia, che vuol dire anche finalmente sfruttare tutta la rosa nel discorso delle tre partite a settimana. Serve la freschezza di alcuni elementi. Questa è la vera novità e fa piacere che finalmente Conte abbia dato fiducia a tutti gli elementi in rosa, che rimane molto competitiva. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Renica: “Napoli, Conte ha dato fiducia a tutti gli elementi in rosa, Questa è la novità e fa piacere”