Renica | Napoli Conte ha dato fiducia a tutti gli elementi in rosa Questa è la novità e fa piacere

24 nov 2025

Alessandro Renica, ex calciatore e difensore del Napoli,  è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà per parlare del momento del  Napoli  dopo il ritorno alla vittoria contro l’ Atalanta. Queste le sue parole: Renica: ci sono cose da sottolineare. “Ci sono cose da sottolineare. Contro l’Inter era nella stessa situazione, ha rimesso a posto le cose. La novità è il turnover e la fiducia, che vuol dire anche finalmente sfruttare tutta la rosa nel discorso delle tre partite a settimana. Serve la freschezza di alcuni elementi. Questa è la vera novità e fa piacere che finalmente Conte abbia dato fiducia a tutti gli elementi in rosa, che rimane molto competitiva. 🔗 Leggi su Parlami.eu

