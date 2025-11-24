A inizio novembre in una Perugia protagonista dell’innovazione ambientale, gli operatori del comparto si sono dati appuntamento in occasione di Ecomondo 2025, una manifestazione che ha catalizzato l’attenzione nazionale sulle sfide e sulle opportunità offerte dalla gestione intelligente dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Regole, tariffe e sostenibilità: a Ecomondo 2025 si discute sulla nuova era per la raccolta dei rifiuti