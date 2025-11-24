Alle elezioni regionali in Veneto Fratelli d’Italia si ferma al 18,70%, quasi la metà rispetto al 36% conquistato dalla Lega di Matteo Salvini. Il risultato, giunto mentre la presidente del Consiglio, Girogia Meloni partecipava in Angola al vertice UE-Africa, si accompagna a una seconda delusione in Campania, dove il candidato meloniano Edmondo Cirielli resta distante dal vincitore del centrosinistra Roberto Fico. Dall’Angola, dove oggi ha preso parte al summit tra Unione Europea e Unione Africana, la premier firma un messaggio di congratulazioni al neo governatore leghista Alberto Stefani. “Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione”, scrive in un post. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Regionaliu Veneto, la Lega al 36% doppia Fratelli d’Italia: Meloni dall’Angola firma le congratulazioni a Stefani