RegionaliTajani | 4 a 3 per centrodestra

21.17 "La situazione rimane quella che era prima: con tre regioni dove la sinistra si è confermata, tre regioni dove il centrodestra si è confermato, in più la Val d'Aosta dove Forza Italia è entrata al governo. Diciamo così: è finita quattro a tre". E' il commento del leader di Forza Italia e vicepremier, Tajani, all'esito delle elezioni regionali. Poi:"C'è il fenomeno dell'astensionismo che deve essere valutato con grande attenzione da tutte le forze politiche". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it