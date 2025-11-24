Regionali Veneto Zaia | Lega qui vola Dopo 15 anni i cittadini mi vogliono ancora bene – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 24 novembre 2025 "Ho sempre dimostrato impegno e lo dico anche con una punta di modestia: penso che il fatto che i cittadini apprezzino ancora un governatore dopo 15 anni e mezzo sia importante. Vuol dire che qualcosa di buono lo abbiamo fatto", lo ha dichiarato il Presidente uscente della Regione Veneto Luca Zaia commentando i dati delle elezioni regionali e il risultato della Lega primo partito. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online