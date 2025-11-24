Regionali Veneto Zaia festeggia a Treviso | Andrò in Consiglio e poi si vedrà

“Sicuramente sarò in Consiglio Regionale, poi in futuro non ve lo so dire”. Luca Zaia arriva nella sede della Liga Veneta a Treviso soddisfatto e acclamato dai militanti che gli aprono una bottiglia di prosecco per brindare. Il Veneto resta al centrodestra e il pericolo che Fratelli d’Italia potesse superare il Carroccio come alle ultime elezioni Europee è scampato. Il contributo di Zaia, candidato capolista nella Lega in ogni provincia, è stato determinante. Mentre il segretario leghista Matteo Salvini raggiunge il comitato elettorale a Padova di Alberto Stefani, Zaia a 50 chilometri di distanza parla alla stampa di se stesso e del futuro della Lega. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Veneto, Zaia festeggia a Treviso: “Andrò in Consiglio e poi si vedrà”

