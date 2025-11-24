Regionali Schlein non è venuta? | la risposta di Decaro spiega tutto

"Ho sentito per telefono Elly Schlein già prima che uscissero i risultati, mi ha fatto i complimenti. Dai primi exit poll ho sentito il presidente Conte, ho sentito Fratoianni, ho sentito i responsabili delle liste dei partiti che mi hanno sostenuto e che ringrazio per il sostegno di questi mesi, per aver scelto me e avermi spinto a candidarmi. All'inizio un po' mi tremavano le gambe. Poi, attraversando la Puglia, incontrando migliaia e migliaia di cittadini, le gambe non tremavano più". Lo ha affermato il neoeletto presidente della Regione Puglia Antonio Decaro nel discorso con il quale ha salutato la vittoria elettorale nel suo comitato di Bari questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Regionali, "Schlein non è venuta?": la risposta di Decaro spiega tutto

